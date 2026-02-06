Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров и Укринформ. Воздушная тревога в Запорожской области продолжается почти сутки.

Смотрите также Взлетал МиГ-31К, были пуски "Кинжалов" и крылатых ракет Х-69: где сохраняется угроза "Шахедов"

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 18:23 5 февраля. За это время россияне терроризировали регион различными видами вооружения.

В частности, в 16:43 6 февраля была зафиксирована активность российской тактической авиации.

Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области,

– предупредил Федоров за несколько минут.

Взрывы в регионе прозвучали в 16:47.

Впоследствии дали отбой воздушной тревоги по городу Запорожье, но по области до сих пор сохраняется ракетная опасность.

