Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

Смотрите также Враг бьет дронами по Украине: какие последствия атаки и где существует угроза

Что известно об атаке на Киевскую область?

В 08:52 воздушную тревогу объявили в Вышгородском районе Киевской области. Для этой местности была особая угроза обстрела. БпЛА летели из Черниговской области.

БпЛА севернее Нежина на Черниговщине, курс юго-западный,

– писали в Воздушных Силах ВСУ.

Около 09:05 враг запустил дроны-камикадзе по Киевской области. В ОВА предупредили, что в небе над регионом фиксируются группы беспилотников. Из-за этого могли раздаваться взрывы, ведь противовоздушная оборона сбивала вражеские цели.

Боевая работа защитников неба продолжается. Местные власти призывают не фотографировать и не снимайте работу бойцов ПВО.

В случае опасности людей просят находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где недавно атаковали россияне?

Ночью враг ударил по критическому объекту в Нововолынской общине, в Волынской области. Там под атаку попал энергообъект. Несмотря на это ситуация в коммунальной сфере пока контролируемая.

В результате атаки дронов в Одесской области погиб человек. Также есть повреждения жилой инфраструктуры.