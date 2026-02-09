Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Какие последствия атаки по Харьковской области?
Беспилотники атаковали частный сектор Богодухова. Российское вооружение попало в жилой дом. Дом полностью разрушен.
Спасатели смогли ликвидировать пожар, возникший на площади 50 квадратных метров. К сожалению, из-за атаки врага есть жертвы. Оккупанты убили в Богодухове женщину и 10-летнего мальчика. Их тела достали из-под завалов.
На Харьковщине россияне разрушили жилой дом / Фото ГСЧС Украины
Где еще были взрывы и попадания из-за атаки дронов?
В Приморском районе Одессы ночью произошел российский обстрел. Из-за атаку на гражданскую инфраструктуру погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, в частности 19-летняя девушка. Повреждены жилые дома.
Россия во второй раз атаковала энергообъект Нововолынской общины, что в Волынской области. Враг бил по инфраструктуре дронами. Коммунальные услуги жителям предоставляют контролируемо.
В Шахтерском, что на Днепропетровщине, из-за атаки врага пострадали 9 человек, среди них – 13-летняя девочка.
7 человек травмированы в результате вражеских обстрелов Сумщины. Под атаку попали Шостка, Сумская и Камышанская общины.