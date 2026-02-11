Про це повідомляє Oboz. В Анастасії залишилося троє дітей.
Що відомо про Анастасію Пашкевич, яку вбили на Сумщині?
6 лютого Анастасія Пашкевич підвозила батька в село. Він приїхав з-під Покровська на декілька днів.
Коли Пашкевич поверталася додому, росіяни вдарили по автівці "Ланцетом".
Хоча Анастасії був усього 31 рік, її старшій доньці виповнилося 14 років, а двом двійнятам – по 12. Жінка сама не була сум'янкою.
Анастасія в Суми перебралася на початку війни. Вона жила в Чернігівській області зі своїм другим чоловіком, батьком дівчаток-двійнят, коли російські війська окупували частину області. Деякий час вони провели в окупації, а після звільнення жінка переїхала з дітьми до батьків у село Мар'ївка під Суми,
– повідомили журналістам про загиблу.
Метою молодої жінки було перевезти дітей із села в місто. Для цього Анастасія багато працювала.
В Сумах вона влаштувалася в супермаркет, спершу два роки працювала в кондитерській, а потім стала касиром. Зрештою їй удалося відкласти достатньо грошей, купити квартиру та забрати дітей.
"А приблизно рік тому зустріла молодого чоловіка і була щасливою. Здавалося, що збулися всі її мрії", – розповіли медійники.
Проте росіяни прицільно вбили молоду жінку.
Майже всі чоловіки родини служать.
"В Анастасії Пашкевич залишилися батьки, брат і сестра. Батько старшої доньки служив у ЗСУ, але зник безвісти. Тато двійнят зараз теж на фронті. Наразі дітьми опікується бабуся", – навели дані в ЗМІ.
Подруга згадує Анастасію як цілеспрямовану людину, яка ніколи не сумувала, була світлою та веселою.
Вона була не просто нашою колегою, для багатьох подругою, світлою і щирою людиною. Усміхнена, привітна, уважна до кожного. Вона радісно зустрічала покупців, дарувала добре слово і свою теплу усмішку навіть у найважчі дні,
– написали співробітники супермаркету.
Терор на Харківщині
10 лютого росіяни вдарили безпілотником по приватному будинку в Богодухові. Загинула майже вся родина, яка кілька днів тому переїхала із Золочева.
Це батько і троє дітей, яким було всього кілька років. Їхня матір вижила, вона вагітна. Згодом стало відомо, що загиблий був демобілізованим військовим з ампутацією. Він користувався протезом.