Про це повідомляє Oboz. В Анастасії залишилося троє дітей.

Що відомо про Анастасію Пашкевич, яку вбили на Сумщині?

6 лютого Анастасія Пашкевич підвозила батька в село. Він приїхав з-під Покровська на декілька днів.

Коли Пашкевич поверталася додому, росіяни вдарили по автівці "Ланцетом".

Хоча Анастасії був усього 31 рік, її старшій доньці виповнилося 14 років, а двом двійнятам – по 12. Жінка сама не була сум'янкою.

Анастасія в Суми перебралася на початку війни. Вона жила в Чернігівській області зі своїм другим чоловіком, батьком дівчаток-двійнят, коли російські війська окупували частину області. Деякий час вони провели в окупації, а після звільнення жінка переїхала з дітьми до батьків у село Мар'ївка під Суми,

Анастасія Пашкевич / Фото з сайту Oboz

Метою молодої жінки було перевезти дітей із села в місто. Для цього Анастасія багато працювала.

В Сумах вона влаштувалася в супермаркет, спершу два роки працювала в кондитерській, а потім стала касиром. Зрештою їй удалося відкласти достатньо грошей, купити квартиру та забрати дітей.

"А приблизно рік тому зустріла молодого чоловіка і була щасливою. Здавалося, що збулися всі її мрії", – розповіли медійники.

Проте росіяни прицільно вбили молоду жінку.

Майже всі чоловіки родини служать.

"В Анастасії Пашкевич залишилися батьки, брат і сестра. Батько старшої доньки служив у ЗСУ, але зник безвісти. Тато двійнят зараз теж на фронті. Наразі дітьми опікується бабуся", – навели дані в ЗМІ.

Подруга згадує Анастасію як цілеспрямовану людину, яка ніколи не сумувала, була світлою та веселою.

Вона була не просто нашою колегою, для багатьох подругою, світлою і щирою людиною. Усміхнена, привітна, уважна до кожного. Вона радісно зустрічала покупців, дарувала добре слово і свою теплу усмішку навіть у найважчі дні,

– написали співробітники супермаркету.

