Про це 24 Каналу розповів майор, командир 1030 окремого зенітного ракетного дивізіону "Аквіла" 3 армійського корпусу Максим Зайченко, наголосивши, як змінилась динаміка бойових дій за останні кілька місяців. Також він пояснив, які важливі завдання виконує його підрозділ.

Як українські сили протистоять ворогу у повітрі?

Зайченко підкреслив, що частково противник намагається використати погодні умови для просування. Певні водойми і маршрути, які були йому недоступні восени і влітку, зараз замерзли, і це відкриває для нього нові шляхи просування.

Ворог нарощує велику активність у повітрі, збільшуючи кількість безпілотних складових. Це той ризик, який існував ще влітку, і ми передбачали, що ця ситуація буде розвиватись. Тому здійснюємо контрдії і нарощуємо свої спроможності,

– зазначив командир ракетного дивізіону.

Водночас якщо порівнювати з попередніми кількома місяцями, то кількість безпілотних засобів ураження та розвідки збільшуються. Нові підрозділи, які спеціалізуються саме на цьому напрямку, заводять, за його словами, свої розрахунки в зону відповідальності.

"Піхота у противника дійсно слабка, тому він робить ставку більше на масовість, але це "квиток" в одну сторону. Проте здійснення підтримки, супроводження артилерійського вогню і безпілотних систем дійсно на досить високому рівні. Тут нам є над чим працювати, адже маємо протидіяти цій загрозі, що зараз виникла", – зауважив він.

Також Зайченко акцентував на сьогоднішніх головних викликах для його підрозділу. Найбільшу загрозу для піхоти становлять розвідувальні і ударні дрони типу Mavic, Autel, FPV, зокрема, на оптоволокні, які працюють як на лінії боєзіткнення, так на глибину до 10 кілометрів.

Наше завдання зменшити навантаження на нашу піхоту як щодо прицільності артилерії противника, так і кількості дронів, які супроводжують піхотні групи ворога. Ми з цим доволі добре справляємося,

– зазначив майор ЗСУ.

Крім того, за його словами, підрозділ протидіє дронам ворога літакового типу оперативно-тактичного рівня – "Орлан", Zala, Supercam, "Ланцет", кількість яких постійно збільшується. А також швидкісних ударних дронів типу "Шахед", "Герань", "Гербера", які прокладають свої маршрути через передній край лінію оборони, пролітаючи над українськими бойовими порядками.

"Наш підрозділ є першим ешелоном протиповітряної оборони країни. Знищуючи ці повітряні загрози, ми зменшуємо кількість дронів, які пролітають в глибину країни", – підкреслив Максим Зайченко.

Він додав, що українські сили намагаються знайти адекватні дії щодо цих загроз, щоб попри збільшення навантаження на ППО, була достатня кількість засобів протидії.

Як обмеження роботи Starlink позначилось на застосування ворогом БпЛА?