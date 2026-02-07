Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що росіяни розцінюють це як "пастку", адже 4 роки їм дозволяли масово використовувати Starlink, а тепер раптово відключили систему, коли вони повністю від неї залежать.

Чи може відключення Starlink загальмувати російський наступ?

Хочу вірити, що відключення Starlink має зараз загальмувати російський наступ. Сподіваюся, що жодна форс-мажорна обставина не втрутиться в цей процес,

– підкреслив Ступак.

Для повторної активації необхідно звернутися до спеціальних установ і підтвердити свою благонадійність.

Starlink-термінали російських військових у районах Покровська, Мирнограда та Гуляйполя також відключили, що викликало масове обурення росіян на адресу Ілона Маска.

Росіяни втратили можливість використовувати безпілотники з онлайн-трансляцією для атак на Харків, Дніпро, Київ та Київську область, коли оператор у режимі реального часу обирає цілі безпосередньо на місці, а не за заздалегідь визначеною програмою.

Не готовий сказати, скільки це триватиме – тиждень чи два, але скиглення росіян величезне. Вони повністю залежали від Starlink, а власних розробок майже немає,

– зазначив Ступак.

Оператори БпЛА, які працювали через Starlink, не підіймаються в повітря, а наступальні дії на фронтах, що координувалися за допомогою цієї системи зв'язку та безпілотної авіації, заморожені.

"Йдеться не про те, що наступальних дій немає взагалі, а про заморожування тих операцій, які підтримувалися Starlink та безпілотною авіацією. Сподіваюся, що Ілон Маск продовжить тиснути та не зробить виключень для якихось незрозумілих об'єктів на окупованих територіях", – пояснив Ступак.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо зазначив, що українські військові, які користуються власними терміналами, також можуть зіткнутися з обмеженнями доступу до Starlink через відсутність верифікації. За його словами, бійці остерігаються реєстрації через можливий перерозподіл обладнання.

