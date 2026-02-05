Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що Міноборони обіцяє не забирати верифіковані термінали на баланс військових частин, до того ж ризик залишитися без зв'язку значно вищий.

Як впливає блокування Starlink на українських військових?

Радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов закликав українських військових через захищений канал Delta зареєструвати свої термінали для внесення їх у реєстри верифікації та відновлення роботи на території України.

Ясна річ, що це зробили не всі, і це викликає певну хвилю обурення та проблем щодо відключення Starlink. Я думаю, що це можна пофіксити. Головна пересторога наших бійців полягає у тому, що після верифікації Starlink не заберуть,

– сказав Пехньо.

Проблема полягає в тому, що волонтери, які збирають кошти на обладнання для конкретних військових від їхніх родичів, друзів та знайомих, навмисно уникають постановки цього майна на облік військового підрозділу через побоювання його перерозподілу.

Якщо обладнання стоїть на обліку бригади, керівництво може перерозподілити його в інший підрозділ, і конкретний військовослужбовець, якому збирали допомогу, може ним ніколи не скористатися. Це особливість розпорядження балансовим майном бригади з боку керівництва підрозділу.

"Але звісно, ті, хто не пройшли верифікацію, опинилися зараз поза бортом. Думаю, що цей ризик значно більший, ніж те, що термінал Starlink можуть поставити на баланс військової частини", – пояснив Пехньо.

Зверніть увагу! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук також зазначає, що проблеми можуть виникнути з терміналами, які надійшли на фронт через волонтерів та гуманітарні організації, адже їхній рівень легалізації в Україні різниться.

