Варто розуміти, що Starlink працював на окупованих територій, куди літали наші дрони. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що супутникова мережа дає суттєві переваги у побудові зв'язку.

Які нові проблеми виникнуть у росіян?

Починаючи з 2022 року росіяни суттєво розвинули зв'язок. Він перейшов зі старого радянського польового телефону до різноманітних Wi-Fi мереж, а згодом до супутникового. Саме Starlink надає можливість стабільного зв'язку.

"Росіяни цим користувалися, а зараз у них паніка. Відключення Starlink навіть зупинило низку наступальних операцій, або принаймні штурмів на деяких напрямках. Про це сказав радник міністра оборони. Безперечно, для них це серйозна втрата", – наголосив військовий оглядач.

Зверніть увагу! Зв'язок через Starlink був потрібен ворогу для обміну даними та управління. Павло Лакійчук підкреслив, що обмеження роботи може призвести до втрати керованості у російських підрозділах. Втім варто очікувати й хитрощів. Окупанти можуть використати чужі або неправильно зареєстровані термінали.

Найважливіше у цій ситуації – стратегічна втрата Росії. Адже вони точно не очікували, що Україна зможе так швидко розв'язати проблему. Від першого повідомлення про дрони зі Starlink і до їхнього блокування – пройшов лише тиждень.

Противник вкотре показав свою неготовність до швидких процесів, а відключення терміналів стало для нього дуже поганою новиною.

Відключення Starlink у росіян: що сталося?