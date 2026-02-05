Стоит понимать, что Starlink работал на оккупированных территорий, куда летали наши дроны. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что спутниковая сеть дает существенные преимущества в построении связи.

Читайте также У Зеленского рассказали детали, как договорились с Маском о Starlink

Какие новые проблемы возникнут у россиян?

Начиная с 2022 года россияне существенно развили связь. Он перешел из старого советского полевого телефона к различным Wi-Fi сетям, а затем к спутниковой. Именно Starlink предоставляет возможность стабильной связи.

"Россияне этим пользовались, а сейчас у них паника. Отключение Starlink даже остановило ряд наступательных операций, или по крайней мере штурмы на некоторых направлениях. Об этом сказал советник министра обороны. Бесспорно, для них это серьезная потеря", – отметил военный обозреватель.

Обратите внимание! Связь через Starlink была нужна врагу для обмена данными и управления. Павел Лакийчук подчеркнул, что ограничение работы может привести к потере управляемости в российских подразделениях. Впрочем стоит ожидать и хитростей. Оккупанты могут использовать чужие или неправильно зарегистрированные терминалы.

Самое важное в этой ситуации – стратегическая потеря России. Ведь они точно не ожидали, что Украина сможет так быстро решить проблему. От первого сообщения о дронах со Starlink и до их блокировки – прошла всего неделя.

Противник в очередной раз показал свою неготовность к быстрым процессам, а отключение терминалов стало для него очень плохой новостью.

Отключение Starlink у россиян: что произошло?