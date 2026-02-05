Стоит понимать, что Starlink работал на оккупированных территорий, куда летали наши дроны. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что спутниковая сеть дает существенные преимущества в построении связи.
Читайте также У Зеленского рассказали детали, как договорились с Маском о Starlink
Какие новые проблемы возникнут у россиян?
Начиная с 2022 года россияне существенно развили связь. Он перешел из старого советского полевого телефона к различным Wi-Fi сетям, а затем к спутниковой. Именно Starlink предоставляет возможность стабильной связи.
"Россияне этим пользовались, а сейчас у них паника. Отключение Starlink даже остановило ряд наступательных операций, или по крайней мере штурмы на некоторых направлениях. Об этом сказал советник министра обороны. Бесспорно, для них это серьезная потеря", – отметил военный обозреватель.
Обратите внимание! Связь через Starlink была нужна врагу для обмена данными и управления. Павел Лакийчук подчеркнул, что ограничение работы может привести к потере управляемости в российских подразделениях. Впрочем стоит ожидать и хитростей. Оккупанты могут использовать чужие или неправильно зарегистрированные терминалы.
Самое важное в этой ситуации – стратегическая потеря России. Ведь они точно не ожидали, что Украина сможет так быстро решить проблему. От первого сообщения о дронах со Starlink и до их блокировки – прошла всего неделя.
Противник в очередной раз показал свою неготовность к быстрым процессам, а отключение терминалов стало для него очень плохой новостью.
Отключение Starlink у россиян: что произошло?
- В конце января российские войска усилили атаки по логистике ВСУ, используя для этого Starlink. Под удар на одной из дорог даже попал гражданский автобус. В Минобороны обратились к компании-производителю SpaceX, чтобы решить проблему. Михаил Федоров взял ее под свой контроль.
- Вскоре стало известно, что неверифицированные терминалы Starlink начали блокировать. Об этом написал Илон Маск, добавив, что был рад помочь. Он отметил, что "готов сделать больше, если нужно". Глава Минобороны поблагодарил Маска и отметил, что сотрудничество со SpaceX продолжается.
- Уже 5 февраля Михаил Федоров сообщил, что в Украине работают терминалы, которые входят в "белый список". Они уже прошли верификацию. Сейчас это только первая очередь, данные обновляют раз в день. Впоследствии обновление будет происходить в режиме реального времени.