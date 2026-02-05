Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, почему для России это стало не просто неудобством. Он также предостерег, что враг попытается найти выход из ситуации и пойти на конкретные хитрости.

Почему для россиян это стало катастрофой?

Резкое ограничение работы Starlink ударило по самой основе управления российскими войсками. Спутниковая связь стала для противника ключевым инструментом управления и координации, в частности на передовой.

Напомним! Илон Маск подтвердил эффективность мер SpaceX против несанкционированного использования Starlink Россией. По словам эксперта по публичным коммуникациям Юрия Богданова, ограничение доступа для россиян является прагматичным бизнес-решением Маска, связанным с репутационными и финансовыми рисками. Использование Starlink в интересах Кремля могло бы повредить позициям компании на западных рынках и поставить под сомнение контроль над продуктом.

Когда доступ к нему исчез, это привело не просто к локальным сбоям, а к системной потере управляемости на отдельных направлениях, что сразу отразилось на темпе боевых действий.

Он напомнил, что Starlink обе стороны использовали еще с 2022 года как быстрый и удобный способ организации связи. Впоследствии противник пошел дальше и начал применять эти терминалы не только для командования, но и для передачи данных и управления ударными дронами. Именно это и заставило Украину вместе с партнерами искать технические решения, которые ограничивают возможность такого использования.

Противник тоже активно использовал Starlink, в том числе для систем обмена данными и управления,

– отметил он.

Лакийчук объяснил, что нынешние ограничения стали следствием комплексных шагов, а не разовым решением. Речь идет о технических фильтрах и контроле доступа, которые резко сузили возможности врага. По его словам, именно поэтому на многих участках фронта российские подразделения вынуждены были останавливать штурмовые действия и переходить в режим хаотического реагирования.

На какие хитрости может пойти противник?

Лакийчук предостерег, что нынешняя ситуация не означает окончательного решения проблемы. По его словам, Россия уже неоднократно пыталась обходить технические ограничения и на этот раз также будет искать уязвимые места. Речь идет не о восстановлении полноценного доступа к Starlink, а о попытках использовать чужие или неправильно оформленные терминалы, чтобы частично вернуть управляемость.

Единственная реальная угроза – это похищение зарегистрированных украинских терминалов,

– объяснил Лакийчук.

Он уточнил, что сейчас система работает по принципу жестких списков: разрешенные терминалы имеют четкую идентификацию, а все остальные автоматически отсекаются. Именно поэтому россияне не имеют собственных "белых списков" и фактически оказались в полной изоляции. Даже если враг попытается захватить отдельные устройства, это не изменит общей картины из-за масштаба фронта и контроля со стороны системы.

У россиян нет белых списков. Есть или белый терминал, или черный, который просто выключается,

– подчеркнул эксперт.

Для украинской стороны ключевым вызовом остается дисциплина и своевременная регистрация терминалов. По его словам, единичные сбои возникали именно из-за задержек с оформлением, но это внутренний вопрос, который можно решить организационно. Зато для противника нынешние ограничения означают системную проблему, которую быстро закрыть техническими маневрами не удастся.

