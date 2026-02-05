Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому для Росії це стало не просто незручністю. Він також застеріг, що ворог спробує знайти вихід із ситуації і піти на конкретні хитрощі.

Чому для росіян це стало катастрофою?

Різке обмеження роботи Starlink вдарило по самій основі управління російськими військами. Супутниковий зв'язок став для противника ключовим інструментом управління і координації, зокрема на передовій.

Нагадаємо! Ілон Маск підтвердив ефективність заходів SpaceX проти несанкціонованого використання Starlink Росією. За словами експерта з публічних комунікацій Юрія Богданова, обмеження доступу для росіян є прагматичним бізнес-рішенням Маска, пов'язаним із репутаційними та фінансовими ризиками. Використання Starlink у інтересах Кремля могло б зашкодити позиціям компанії на західних ринках і поставити під сумнів контроль над продуктом.

Коли доступ до нього зник, це призвело не просто до локальних збоїв, а до системної втрати керованості на окремих напрямках, що одразу відбилося на темпі бойових дій.

Він нагадав, що Starlink обидві сторони використовували ще з 2022 року як швидкий і зручний спосіб організації зв'язку. Згодом противник пішов далі і почав застосовувати ці термінали не лише для командування, а й для передачі даних та керування ударними дронами. Саме це і змусило Україну разом із партнерами шукати технічні рішення, які обмежують можливість такого використання.

Противник теж активно використовував Starlink, у тому числі для систем обміну даними і управління,

– зазначив він.

Лакійчук пояснив, що нинішні обмеження стали наслідком комплексних кроків, а не разовим рішенням. Йдеться про технічні фільтри та контроль доступу, які різко звузили можливості ворога. За його словами, саме тому на багатьох ділянках фронту російські підрозділи змушені були зупиняти штурмові дії й переходити в режим хаотичного реагування.

На які хитрощі може піти противник?

Лакійчук застеріг, що нинішня ситуація не означає остаточного вирішення проблеми. За його словами, Росія вже неодноразово намагалася обходити технічні обмеження і цього разу також шукатиме вразливі місця. Йдеться не про відновлення повноцінного доступу до Starlink, а про спроби використати чужі або неправильно оформлені термінали, щоб частково повернути керованість.

Єдина реальна загроза – це викрадення зареєстрованих українських терміналів,

– пояснив Лакійчук.

Він уточнив, що зараз система працює за принципом жорстких списків: дозволені термінали мають чітку ідентифікацію, а всі інші автоматично відсікаються. Саме тому росіяни не мають власних "білих списків" і фактично опинилися в повній ізоляції. Навіть якщо ворог спробує захопити окремі пристрої, це не змінить загальної картини через масштаб фронту і контроль з боку системи.

У росіян немає білих списків. Є або білий термінал, або чорний, який просто вимикається,

– наголосив експерт.

Для української сторони ключовим викликом залишається дисципліна і своєчасна реєстрація терміналів. За його словами, поодинокі збої виникали саме через затримки з оформленням, але це внутрішнє питання, яке можна вирішити організаційно. Натомість для противника нинішні обмеження означають системну проблему, яку швидко закрити технічними маневрами не вдасться.

