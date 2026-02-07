Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что россияне расценивают это как "ловушку", ведь 4 года им позволяли массово использовать Starlink, а теперь внезапно отключили систему, когда они полностью от нее зависят.

Может ли отключение Starlink затормозить российское наступление?

Хочу верить, что отключение Starlink должно сейчас затормозить российское наступление. Надеюсь, что ни одно форс-мажорное обстоятельство не вмешается в этот процесс,

– подчеркнул Ступак.

Для повторной активации необходимо обратиться в специальные учреждения и подтвердить свою благонадежность.

Starlink-терминалы российских военных в районах Покровска, Мирнограда и Гуляйполя также отключили, что вызвало массовое возмущение россиян в адрес Илона Маска.

Россияне потеряли возможность использовать беспилотники с онлайн-трансляцией для атак на Харьков, Днепр, Киев и Киевскую область, когда оператор в режиме реального времени выбирает цели непосредственно на месте, а не по заранее определенной программе.

Не готов сказать, сколько это продлится – неделю или две, но нытье россиян огромное. Они полностью зависели от Starlink, а собственных разработок почти нет,

– отметил Ступак.

Операторы БпЛА, которые работали через Starlink, не поднимаются в воздух, а наступательные действия на фронтах, координировались с помощью этой системы связи и беспилотной авиации, заморожены.

"Речь идет не о том, что наступательных действий нет вообще, а о замораживании тех операций, которые поддерживались Starlink и беспилотной авиацией. Надеюсь, что Илон Маск продолжит давить и не сделает исключений для каких-то непонятных объектов на оккупированных территориях", – объяснил Ступак.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что украинские военные, которые пользуются собственными терминалами, также могут столкнуться с ограничениями доступа к Starlink из-за отсутствия верификации. По его словам, бойцы остерегаются регистрации из-за возможного перераспределения оборудования.

