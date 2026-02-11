Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что активность транспортной авиации может указывать на подготовку к масштабной ракетной атаке, однако точно предсказать время и интенсивность удара невозможно.

Смотрите также: Это была их первая ночь на новом месте, – глава ОГА о гибели отца и 3 детей в Богодухове

Почему Россия активизировала переброску ракет?

Обратите внимание! Над Львовом сбили две вражеские ракеты "Кинжал". Сил ПВО успешно их обезвредили, разрушений и пострадавших нет. Городские службы проверяют территорию, а жителей призывают сообщать важную информацию на горячую линию.

Замечена активность российской военно-транспортной авиации, которая перебрасывает крылатые ракеты и осуществляет ротацию полков дальней авиации.

"Дальняя стратегическая авиация использует преимущественно крылатые ракеты. Хотя МиГ-31К, который применяет "Кинжалы", тоже входит в состав авиации, основная масса самолетов вооружена именно крылатыми ракетами", – объяснил Романенко.

Возможно, военные транспортные самолеты сейчас перебрасывают ракеты на оперативные аэродромы российской стратегической авиации на Оленью и Энгельс.

Я не могу предсказать. Тут можно как-то высчитывать, что эта активность транспортной авиации, можно примерно понять для чего она. Но когда будет налет, с какой интенсивностью, – сказать трудно,

– подчеркнул эксперт.

Что еще известно об активности российской авиации?