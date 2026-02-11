В частности, появились новые версии с защитой от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о модернизированных КАБ?

Российские войска продолжают активно использовать управляемые авиабомбы, которые остаются серьезной проблемой для украинской обороны. Большое количество таких боеприпасов и мощная взрывная сила приводят к значительным разрушениям инфраструктуры и жилых районов вблизи линии фронта.

По информации "Флеша", противник представил новые модификации КАБ УМПБ-5, созданные на базе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем, по заявлениям российской стороны, может поражать цели на расстоянии до 200 километров, тогда как вариант без двигателя – до 150 километров.

Эксперт отмечает, что технологически новых решений в этих боеприпасах немного.

В то же время особое внимание привлекает заявленная система защиты от радиоэлектронной борьбы, которую противник активно продвигает. Ее реальные возможности и эффективность пока требуют дополнительного изучения.

Какое еще оружие модифицировала Россия?