Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Какие последствия вражеской атаки по Львову 11 февраля?

Андрей Садовый рассказал, что около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили.

Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!

– написал мэр Львова.

По данным Садового, пока информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.

"Если есть важная информация - сообщайте на Горячую линию города", – резюмировал львовский городской голова.