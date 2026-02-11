Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Было попадание на 8 локациях: какие последствия атаки 11 февраля и где до сих пор есть угроза

Были ли пуски "Кинжалов" 11 февраля?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

14:58, 11 февраля

Было выполнено два пуска Кинжалов по направлениям Львов. Угроза продолжается до отбоя,
написали в телеграм-канале monitor.

14:57, 11 февраля

В Сумах слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного.

14:57, 11 февраля

Мониторы пишут о доразведке по "Кинжалам". Будьте внимательны к отбою угрозы.

14:55, 11 февраля

Скоростная мишень по курсу на Львов. Укрывайтесь в укрытиях!

14:53, 11 февраля

Скоростная цель на юге Ровенской области, курсом на Львовщину.

14:52, 11 февраля

Скоростная цель на севере Житомирщины, курсом на Ровенщину.

14:51, 11 февраля

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышна работа ПВО.

14:49, 11 февраля

Мониторы пишут о еще одной цели в направлении Львовщины.

14:48, 11 февраля

Во Львове слышали взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.

14:47, 11 февраля

Львов в укрытие!

14:45, 11 февраля

Скоростная цель мимо Ровенской области курсом на Львовщину.

14:44, 11 февраля

В направлении Звягеля на Житомирщине.

14:42, 11 февраля

Скоростная цель в направлении Житомирщины

14:39, 11 февраля

ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– написали Воздушные силы.


Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала