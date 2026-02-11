Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Были ли пуски "Кинжалов" 11 февраля?
– написали в телеграм-канале monitor.
– написали Воздушные силы.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Было выполнено два пуска Кинжалов по направлениям Львов. Угроза продолжается до отбоя,
В Сумах слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного.
Мониторы пишут о доразведке по "Кинжалам". Будьте внимательны к отбою угрозы.
Скоростная мишень по курсу на Львов. Укрывайтесь в укрытиях!
Скоростная цель на юге Ровенской области, курсом на Львовщину.
Скоростная цель на севере Житомирщины, курсом на Ровенщину.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышна работа ПВО.
Мониторы пишут о еще одной цели в направлении Львовщины.
Во Львове слышали взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.
Львов в укрытие!
Скоростная цель мимо Ровенской области курсом на Львовщину.
В направлении Звягеля на Житомирщине.
Скоростная цель в направлении Житомирщины
ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,