Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Чи були пуски "Кинджалів" 11 лютого?

14:58, 11 лютого

Було виконано два пуски Кинджалів по напрямках Львів. Загроза триває до відбою,
написали у телеграм-каналі monitor.

14:57, 11 лютого

У Сумах чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

14:57, 11 лютого

Монітори пишуть про дорозвідку щодо "Кинджалів". Будьте уважні до відбою загрози.

14:55, 11 лютого

Швидкісна ціль курсом на Львів. Перебувайте в укриттях!

14:53, 11 лютого

Швидкісна ціль на півдні Рівненщини, курсом на Львівщину.

14:52, 11 лютого

Швидкісна ціль на півночі Житомирщини, курсом на Рівненщину.

14:51, 11 лютого

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові чути роботу ППО.

14:49, 11 лютого

Монітори пишуть про ще одну ціль у напрямку Львівщини.

14:48, 11 лютого

У Львові чули вибухи, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

14:47, 11 лютого

Львів в укриття!

14:45, 11 лютого

Швидкісна ціль повз Рівненщину курсом на Львівщину.

14:44, 11 лютого

В напрямку Звягель на Житомирщини.

14:42, 11 лютого

Швидкісна ціль в напрямку Житомирщини

14:39, 11 лютого

УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– написали Повітряні сили.


Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу