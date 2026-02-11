Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Чи були пуски "Кинджалів" 11 лютого?
Було виконано два пуски Кинджалів по напрямках Львів. Загроза триває до відбою, У Сумах чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. Монітори пишуть про дорозвідку щодо "Кинджалів". Будьте уважні до відбою загрози. Швидкісна ціль курсом на Львів. Перебувайте в укриттях! Швидкісна ціль на півдні Рівненщини, курсом на Львівщину. Швидкісна ціль на півночі Житомирщини, курсом на Рівненщину. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові чути роботу ППО. Монітори пишуть про ще одну ціль у напрямку Львівщини. У Львові чули вибухи, повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Львів в укриття! Швидкісна ціль повз Рівненщину курсом на Львівщину. В напрямку Звягель на Житомирщини. Швидкісна ціль в напрямку Житомирщини УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– написали у телеграм-каналі monitor.
– написали Повітряні сили.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
