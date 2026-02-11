Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Які наслідки ворожої атаки по Львову 11 лютого?

Андрій Садовий розповів, що близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинджали". Сили ППО їх знешкодили.

Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!

– написав мер Львова.

За даними Садового, наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

"Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста", – резюмував львівський міський голова.