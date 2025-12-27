Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Ворог вдарив по Київщині: зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є жертви

Скільки ворожих цілей збила ППО?

Зазначається, що радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 559 засобів повітряного нападу, серед них 40 ракет та 519 дронів різних типів:

519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське (ТОТ АР Крим) (близько 300 із них – "Шахеди");

10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків – Рязанська, Брянська області Росії);

7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської області Росії);

2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі, зокрема:

474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

19 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях. Окрім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 локаційно втрачених БпЛА уточнюється.

У Повітряних силах також зазначають, що станом на 13:35 декілька ворожих дронів досі перебувають у повітрі. Українців просять дотримуватися заходів безпеки.

Наслідки атаки на Україну: коротко про головне