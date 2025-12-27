Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Скільки ворожих цілей збила ППО?
Зазначається, що радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 559 засобів повітряного нападу, серед них 40 ракет та 519 дронів різних типів:
- 519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське (ТОТ АР Крим) (близько 300 із них – "Шахеди");
- 10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків – Рязанська, Брянська області Росії);
- 7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);
- 21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської області Росії);
- 2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 13:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі, зокрема:
- 474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал";
- 4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;
- 19 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях. Окрім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 локаційно втрачених БпЛА уточнюється.
У Повітряних силах також зазначають, що станом на 13:35 декілька ворожих дронів досі перебувають у повітрі. Українців просять дотримуватися заходів безпеки.
Наслідки атаки на Україну: коротко про головне
Внаслідок атаки на Київ одна людина загинула, ще 28 осіб постраждали, 13 з них довелося госпіталізувати. За даними мера Віталія Кличка, у місті є перебої з тепло- та енергопостачанням. Без централізованого теплопостачання залишились 4 000 житлових будинків, 187 дитсадків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.
Також під ударом була Київщина. Там постраждав житель Івано-Франківщини, який отримав осколкові поранення спини, наразі його госпіталізували.
Окрім цього, російські дрони пошкодили обладнання для транспортування зерна на елеваторі в Одеській області. Безпілотник впав на територію підприємства з виробництва рослинної олії, не завдавши шкоди працівникам або приміщенням.