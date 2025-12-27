Основным направлением удара была Киевщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Враг ударил по Киевской области: зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, есть жертвы
Сколько вражеских целей сбила ПВО?
Отмечается, что радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 559 средств воздушного нападения, среди них 40 ракет и 519 дронов различных типов:
- 519 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия), Гвардейское (ТОТ АР Крым) (около 300 из них – "Шахеды");
- 10 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Рязанская, Брянская области России);
- 7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска – Ростовская область, акватория Черного моря);
- 21 крылатой ракеты Х-101 (районы пусков – воздушное пространство Вологодской области России);
- 2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели, в частности:
- 474 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;
- 19 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА на 30 локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях. Кроме того, одна из ракет не достигла целей, информация о 15 локально потерянных БпЛА уточняется.
В Воздушных силах также отмечают, что по состоянию на 13:35 несколько вражеских дронов до сих пор находятся в воздухе. Украинцев просят соблюдать меры безопасности.
Последствия атаки на Украину: коротко о главном
В результате атаки на Киев один человек погиб, еще 28 человек пострадали, 13 из них пришлось госпитализировать. По данным мэра Виталия Кличко, в городе есть перебои с тепло- и энергоснабжением. Без централизованного теплоснабжения остались 4 000 жилых домов, 187 детсадов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.
Также под ударом была Киевская область. Там пострадал житель Ивано-Франковской области, который получил осколочные ранения спины, сейчас его госпитализировали.
Кроме этого, российские дроны повредили оборудование для транспортировки зерна на элеваторе в Одесской области. Беспилотник упал на территорию предприятия по производству растительного масла, не нанеся вреда работникам или помещениям.