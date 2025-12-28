Про це інформує 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

За даними Полтавської ОВА, протягом дня 27 грудня Росія здійснила дві атаки на регіон. Зокрема, у Миргородському районі сталось падіння ракети на відкритій місцевості.

Крім того, російські війська вдарили по енергетичному об'єкту. Внаслідок обстрілу пошкоджено технологічне обладнання.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки,

– запевнив Когут.

За інформацією начальника Полтавської ОВА, внаслідок обох атак ніхто не постраждав.

По яких ще регіонах била Росія?