Про це інформує 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Дивіться також Ударний БпЛА влучив у дах житлового будинку в Одесі: спалахнула пожежа, у будинках вибиті вікна
Які наслідки атаки на Полтавщину?
За даними Полтавської ОВА, протягом дня 27 грудня Росія здійснила дві атаки на регіон. Зокрема, у Миргородському районі сталось падіння ракети на відкритій місцевості.
Крім того, російські війська вдарили по енергетичному об'єкту. Внаслідок обстрілу пошкоджено технологічне обладнання.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки,
– запевнив Когут.
За інформацією начальника Полтавської ОВА, внаслідок обох атак ніхто не постраждав.
По яких ще регіонах била Росія?
Росія масовано обстріляла Київ та Київщину 27 грудня. Зокрема, "Шахед" пошкодив льодову арену в Білій Церкві, зруйнувавши стелю та освітлення.
Унаслідок удару по столиці понад 40% житлових будинків залишилися без тепла. Частина лівого берега міста досі знеструмлена станом на ранок 28 грудня.
Також в Одесі після влучання БпЛА сталась пожежа на даху житлового будинку. Постраждав Приморський район, пошкоджено й соціальні об'єкти.