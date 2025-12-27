Попри постійні повітряні тривоги, усі комунальні та аварійні служби працюють цілодобово, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та ДТЕК.

Як ворожа атака вплинула на теплопостачання у Києві?

Масована атака ворога на об’єкти критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без опалення понад 40% житлових будинків Києва й частину Обухівського району. Для прискорення відновлення залучені додаткові ремонтні бригади.

Незважаючи на загрозу нових ударів дронів, фахівці вже відновили водопостачання у місті та області. На Київщині частково працюють альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, поступово нормалізується тиск води.

У ДТЕК зазначили, що 500 тисяч родин у Києві ще залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період,

– каже Кулеба.

Для мешканців, що тимчасово залишилися без світла та тепла, організовані Пункти Незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу й інформацію.

Попри масштаби ударів, усі зусилля спрямовані на швидке відновлення інфраструктури та мінімізацію їх наслідків.

Які наслідки обстрілу Києва?