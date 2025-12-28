Про це в етері 24 Каналу розповіла радниця з юридичних питань Громадської мережі "Опора", членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану в Україні Ольга Коцюруба. З її слів, переважна більшість її колег обговорювала ризики проведення виборів, неможливість цього процесу без дотримання безпекових критеріїв.

Які ключові питання має вирішити робоча група?

Як розповіла Коцюруба, під час засідання робочої групи голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився, що вибори можуть бути проведені протягом 90 днів (підготовка процесу і реалізація виборчих процедур). Його слова викликали реакцію і багато коментарів.

Інші учасники зустрічі вважають, що якщо врахувати всі умови виборчого процесу (безпека голосування, можливість міжнародного спостереження, долучення максимальної кількості виборців), то треба шукати компроміс у питанні періоду проведення виборів.

Росія ставить умови про голосування українців на російській території. Коментуючи це, членкиня робочої групи нагадала, що Україна мала подібну практику на виборах 2019 року.

Тоді Україна на території Росії не відкривала виборчі дільниці, але відкрила додаткові у Грузії та інших країнах, які є сусідніми. Це ускладнювало голосування громадянам, але не було визнано міжнародною спільнотою чимось, що порушує стандарти,

– пояснив Коцюруба.

На її думку, цим пунктом перейматися не варто, є інші – більш важливі. Наприклад, треба визначити ті населені пункти в Україні, де процес голосування проводити не можна через відсутність умов безпеки.

Ми маємо перейматися про необхідність передбачити безпекові умови; про визначення територіальних громад, де не можна проводити вибори. Громадська мережа "Опора" проводить аудит безпеки ОТГ. Наприклад, Херсон не відповідав би безпековим критеріям, щоб там проводити вибори,

– озвучила Коцюруба.

До відома! 23 грудня вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу Державного реєстру виборців. Оновлення реєстру – одна з базових умов проведення виборів.

Вибори в Україні: які заяви звучать з ВР і ОП?