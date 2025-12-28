Политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил 24 Каналу, что это мастерский ход Кремля для ослабления Украины, ведь для референдума нужна отмена военного положения.
Почему Россия настаивает на референдуме в Украине?
"Я понимаю, почему россияне так говорят – им это выгодно. Российские дипломаты, в отличие от американских, очень хорошо знают украинское законодательство", – объяснил Краев.
В Украине состоялось первое совещание рабочей группы, которая разрабатывает законодательные предложения для проведения выборов.
Референдум, как и выборы, можно провести только после минимум 60 дней от аннулирования военного положения – это юридически необходимое время для проведения волеизъявления.
Россия понимает, что отмена военного положения станет для Украины социальной катастрофой из-за массовых миграционных потоков – миллионы людей захотят объединиться с семьями в Европе, а миллионы будут возвращаться, что может создать сложную ситуацию на западной границе.
Представьте, какие будут проблемы с бизнесами и налоговой системой, которая будет исходить из условий военного времени. Это принесет социальную лихорадку, потому что это изменение нашего образа жизни и правил,
– сказал Краев.
Также это повлечет проблемы с пополнением боевых бригад на фронте, когда 75% ресурсов больше не будут направляться на их обеспечение – поэтому Кремль это поддерживает.
"Им выгодно погрузить нас в такое состояние. Они это поддерживают, четко понимая последствия нашего согласия на подготовку к референдуму", – сказал Краев.
