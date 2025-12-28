Детали передает 24 Канал.

Чего хотят россияне, чтобы завершить войну?

Помощник Путина Ушаков заявил: телефонный разговор инициировал сам Трамп, чтобы обсудить урегулирование до встречи с украинским президентом. Беседа длилась более часа.

Временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта в Украине (...) Киеву имеет смысл не медля принять решение по Донбассу с учетом ситуации, которая складывается на фронтах,

– заявил Ушаков.

Его слова о "решении по Донбассу" следует понимать как "сдать Донбасс России без боя". Понятно, что Киев не может согласиться на такое "предложение", но не ясно, понимает ли это Трамп.

Например, в Кремле заявили: президент США обсудил с Путиным "впечатляющие перспективы" экономического сотрудничества, которые откроются после прекращения войны. Но и Украине Трамп пообещал экономические выгоды.

"Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется ответственное решение", – цинично высказался Ушаков.

Что говорят у Зеленского?

Financial Times писали, будто украинский президент был обеспокоен разговором Трампа с Путиным. И источники "РБК-Украина" опровергают это.

"В целом было понятно, что они поговорят с Путиным, и вообще это одна из задач сейчас – выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии", – заявили в команде президента Украины.

На данный момент в работе есть 6 документов между Украиной и Америкой. Поэтому наша делегация надеется, что удастся пройтись по ним.