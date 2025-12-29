Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп?

По словам Трампа, такой шаг возможен в случае, если он поможет сохранить тысячи жизней. В то же время американский президент отметил, что не уверен в необходимости этого визита, но готов на него пойти ради мира.

Трамп также положительно оценил переговоры между делегациями Украины и США, назвав их состоявшимися, "на великолепном уровне", и заявил об "очень большом прогрессе".

Он добавил, что мирные переговоры находятся на финальном этапе, однако в случае их провала война может продолжаться еще длительное время. По его словам, российский президент Владимир Путин серьезно относится к возможному соглашению, а обе стороны, по его утверждению, стремятся к миру.

Владимир Зеленский, со своей стороны, сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%. Президент Украины также отметил, что во время переговоров планировал обсудить стратегию приближения мира, над которой работали команды лидеров.

