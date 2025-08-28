Какова цена акций?
В рамках программы выкупа компания предложит 200,41 доллар за акцию. Это на 5,5% больше, чем во время предыдущего раунда полгода назад, когда акции выкупали по 189,90 долларов. Тогда рыночная стоимость ByteDance оценивалась в около 315 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Новый выкуп стартует осенью.
Смотрите также Не только монетизация: за что TikTok платит деньги
Как выросли доходы ByteDance?
Повышение оценки совпадает с рекордным ростом доходов. Так, во втором квартале компания получила примерно 48 миллиардов долларов – на 25% больше, чем в прошлом году.
Основная часть поступлений приходится на китайский рынок. Для сравнения, в первом квартале ByteDance заработала 43 миллиарда долларов, опередив Meta с ее 42,3 миллиарда долларов.
Справочно. ByteDance проводит выкуп акций дважды в год, позволяя сотрудникам реализовывать часть своих долей в частной компании. В отличие от многих "поздних стартапов", таких как SpaceX или OpenAI, выкупы финансируются непосредственно из собственного баланса ByteDance, что свидетельствует о высокой доходности.
Что нужно знать о ByteDance?
Кроме успехов на рынке соцсетей, компания активно инвестирует в искусственный интеллект, тратя миллиарды долларов на закупку чипов Nvidia, развитие инфраструктуры и создание собственных моделей.
В то же время на ByteDance продолжает давить политика: в США компанию призывают отделить американский бизнес TikTok.
Вам будет интересно Абсолютно новая версия и правила: почему в США запускают собственный TikTok
Продадут ли TikTok в США?
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для TikTok, отметив, что это группа "очень богатых людей".
- Также Трамп подписал указ, которым отсрочил блокировку TikTok в США еще на 90 дней.
- Речь о том, что в США настаивают на усилении контроля над приложением, ведь опасаются утечки данных в Пекин и возможного использования соцсети как инструмента влияния на общественное мнение в США.
Однако продажа TikTok – это сложное дело. Прежде всего из-за цены. TikTok US оценивают в 20–150 миллиардов долларов. Крупные игроки, вроде Google или Meta, не могут участвовать из-за антимонопольного давления. Следующий фактор – алгоритм. Он и является "сердцем" TikTok. Китай вряд ли позволит продать его вместе с приложением, а без него ценность TikTok резко падает.