Яка ціна акцій?

У межах програми викупу компанія запропонує 200,41 долар за акцію. Це на 5,5% більше, ніж під час попереднього раунду пів року тому, коли акції викуповували по 189,90 доларів. Тоді ринкова вартість ByteDance оцінювалась у близько 315 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters. Новий викуп стартує восени.

Як зросли доходи ByteDance?

Підвищення оцінки збігається з рекордним зростанням доходів. Так, у другому кварталі компанія отримала приблизно 48 мільярдів доларів – на 25% більше, ніж торік.

Основна частина надходжень припадає на китайський ринок. Для порівняння, у першому кварталі ByteDance заробила 43 мільярди доларів, випередивши Meta з її 42,3 мільярди доларів.

Довідково. ByteDance проводить викуп акцій двічі на рік, дозволяючи співробітникам реалізовувати частину своїх часток у приватній компанії. На відміну від багатьох "пізніх стартапів", таких як SpaceX чи OpenAI, викупи фінансуються безпосередньо з власного балансу ByteDance, що свідчить про високу прибутковість.

Що треба знати про ByteDance?

Окрім успіхів на ринку соцмереж, компанія активно інвестує у штучний інтелект, витрачаючи мільярди доларів на закупівлю чипів Nvidia, розвиток інфраструктури та створення власних моделей.

Водночас на ByteDance продовжує тиснути політика, адже у США компанію закликають відокремити американський бізнес TikTok.

Чи продадуть TikTok у США?

Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для TikTok, зазначивши, що це група "дуже багатих людей".

Також Трамп підписав указ, яким відтермінував блокування TikTok у США ще на 90 днів.

Річу тім, що у США наполягають на посиленні контролю над додатком, адже побоюються витоку даних до Пекіна та можливого використання соцмережі як інструмента впливу на громадську думку в США.

Однак продаж TikTok – це складна справа. Передусім через ціну. TikTok US оцінюють у 20–150 мільярдів доларів. Великі гравці, як от Google чи Meta, не можуть брати участь через антимонопольний тиск. Наступний фактор – алгоритм. Він і є "серцем" TikTok. Китай навряд чи дозволить продати його разом з додатком, а без нього цінність TikTok різко падає.