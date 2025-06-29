Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью для Fox News.

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Кто может стать покупателем TikTok

Трамп заявил, что для TikTok уже нашлась группа потенциальных покупателей для TikTok.

У нас есть покупатель для TikTok... Мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает... Это группа очень богатых людей,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что более подробная информация о потенциальном покупателе будет обнародована примерно через две недели.

Напомним, не так давно Трамп подписал указ, которым отсрочил блокировку TikTok в США еще на 90 дней. По мнению американского лидера, платформа играет важную роль, в частности, в мобилизации молодежи во время избирательной кампании. Заметим, что это уже третья отсрочка для соцсети.