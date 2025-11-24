Об этом пишет 24 Канал. Менее чем за сутки видео посмотрело более 550 тысяч пользователей, а полюбило ролик более 120 тысяч человек.

Что пишут о трогательном видео?

Пользовательница соцсети TikTok Илона сняла на видео и опубликовала момент, как мужчина почтенного возраста в метель спешил с букетом роз в неизвестном направлении.

На кадрах видно мужчину в черной одежде и со шляпой на голове, который шел с букетом цветов. "Очень милый дедушка", – прокомментировала автор.

Дедушка с розами во Львове растрогал пользователей TikTok: смотрите видео

Пользователи TikTok поделились воспоминаниями о своих дедушках и родителях. Также они растрогались таким моментом и расхвалили львовянина.

По состоянию на вечер 24 ноября более 160 тысяч пользователей лайкнули видеоролик.

Летом завирусилось другое видео с дедушкой: что известно?