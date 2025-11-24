Об этом пишет 24 Канал. Менее чем за сутки видео посмотрело более 550 тысяч пользователей, а полюбило ролик более 120 тысяч человек.
Что пишут о трогательном видео?
Пользовательница соцсети TikTok Илона сняла на видео и опубликовала момент, как мужчина почтенного возраста в метель спешил с букетом роз в неизвестном направлении.
На кадрах видно мужчину в черной одежде и со шляпой на голове, который шел с букетом цветов. "Очень милый дедушка", – прокомментировала автор.
Дедушка с розами во Львове растрогал пользователей TikTok: смотрите видео
Пользователи TikTok поделились воспоминаниями о своих дедушках и родителях. Также они растрогались таким моментом и расхвалили львовянина.
Комментарии под трогательным видео с дедушкой / Скриншоты 24 Канала
По состоянию на вечер 24 ноября более 160 тысяч пользователей лайкнули видеоролик.
Летом завирусилось другое видео с дедушкой: что известно?
Напомним, что в тиктоке в июле завирусилось трогательное видео, на котором мужчина в жаркий день поливает детей из шланга, делая им дождик.
В соцсетях это видео активно распространили на разных языках. Люди вспоминали счастливые моменты своего детства, глядя на малышей.
Пользователи сети оставляли положительные комментарии под видео, отмечая, как же мало нужно для счастья.