Дети радостно бегает, смеется и получает настоящее удовольствие от мгновенного "летнего душа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт kanatop_.

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Этот трогательный ролик собрал более 3,2 миллионов лайков и почти 19 миллионов просмотров, вызвав волну щемящей ностальгии в комментариях. Пользователи благодарили дедушку за искренние эмоции и простую радость, которую он подарил не только детям на видео, но и всем, кто его посмотрел.

В соцсетях это видео активно распространяется на разных языках. Люди вспоминают счастливые моменты своего детства, глядя на малышей.

Видео с летними развлечениями завирусилось в сети: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи сети оставляли положительные комментарии под видео, отмечая, как же мало нужно для счастья.

"Кто счастливее: муж или дети?".

"Муж буквально подарил детям воспоминание, которое они будут вспоминать потом через год с улыбкой".

"Такая же реакция на воду, как у утят".

"Счастье когда-то было таким простым".

Ранее в сети завирусилось видео, в котором Леонардо Ди Каприо стал героем вирусного мема в тиктоке. Мем базируется на видео с ивано-франковским журналистом, что стало популярным из-за его фразы во время сбоя суфлера.