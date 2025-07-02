Недавно в тиктоке стало популярным видео, где на момент из фильма Великий Гэтсби наложили популярный мем с ивано-франковским журналистом о степлере, сообщает 24 Канал.

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Оригинальный мем появился еще десятилетие назад – и на нем диктор франковской телерадиокомпании 3-студия Руслан Фармус начал ругаться из-за неисправности суфлера во время съемок выпуска новостей.

Прямо на включенную камеру он выкрикнул фразы, ставшие впоследствии культовыми среди украинских мемов.

С*ка, бл*ть, й*баный цейво, степлер, на*уй. Суфлер, б*ять, й*баный на*уй. Я, бл*ть, ху*рю, а оно не идет мне,

– сказал ведущий.

Как только кадры со съемок попали в сеть, момент стал вирусным – и украинцы не забывают о нем до сих пор, обыгрывая мем в новые, порой неожиданные способы.

Например – как в этом видео, набравшем почти полмиллиона просмотров, где диктора заменили с помощью искусственного интеллекта на популярного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Леонардо Ди Каприо стал вирусным мемом: смотрите видео

Зрители в комментариях сразу же начали шутить: "Леонид Декапренко", "Наш казак", "Наконец-то догоняла до оригинала".

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как украинцы реагируют в тиктоке на финальный сезон "Игры в кальмара" и подобрали самые смешные мемы.