Нещодавно у тіктоці стало популярним відео, де на момент з фільму Великий Гетсбі наклали популярний мем з івано-франківським журналістом про степлер, повідомляє 24 Канал.

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Оригінальний мем з'явився ще десятиліття тому – і на ньому диктор франківської телерадіокомпанії 3-студія Руслан Фармус почав лаятися через несправність суфлера під час зйомок випуску новин.

Прямо на ввімкнену камеру він вигукнув фрази, що стали згодом культовими серед українських мемів.

С*ка, бл*ть, й*баний цейво, степлер, на*уй. Суфлер, б*ять, й*баний на*уй. Я, бл*ть, ху*рю, а воно не йде мені,

– сказав ведучий.

Щойно кадри зі зйомок потрапили в мережу, момент став вірусним – і українці не забувають про нього й досі, обігруючи мем в нові, часом несподівані способи.

Наприклад – як у цьому відео, що набрало майже пів мільйона переглядів, де диктора замінили за допомогою штучного інтелекту на популярного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.

Уважно! У відео присутня нецензурна лексика.

Леонардо Ді Капріо став вірусним мемом: дивіться відео

Глядачі в коментарях одразу ж почали жартувати: "Леонід Декапренко", "Наш козак", "Нарешті догортала до оригіналу".

До речі, раніше ми вже розповідали, як українці реагують у тіктоці на фінальний сезон "Гри в кальмара" та підібрали найсмішніші меми.