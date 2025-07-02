Новий яскравий вигляд будинку пара показала у тіктоці наприкінці червня, і одразу ж викликала шквал емоцій у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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Морін, жінка, що поділилася виглядом свого незвичного дому, розповіла, що вона з чоловіком пофарбувала його ще в часи пандемії. І обрали вони не один з класичних кольорів, а яскраво-лавандовий, який для неї асоціюється з теплом, радістю та сміливістю бути собою.

Не дивно, що відео з фіолетовим будинком дуже швидко стало вірусним у тіктоці – адже на фарбуванні стін історія не завершилася! Публікація дуже швидко набрала понад 2,3 мільйона переглядів та сотні коментарів, переважно схвальних.



Американське подружжя отримало незвичний подарунок / Cкриншот з тіктоку

Та найбільше подружжя зворушив подарунок, який залишив один невідомий сусід у поштовій скриньці: лист та стара дитяча книга "Фіолетовий дім містера Пайна". У записці дарувальник Кріс поділився, що в дитинстві це була його улюблена книга, що навчила його цінувати індивідуальність та унікальність.

Привіт. Колись я проходив повз ваш дім, коли ви розфарбовували його, і це нагадало мені про одну з улюблених книг дитинства, що вчить індивідуальності. Я не міг пригадати точної назви, та після пошуку все ж знайшов її,

– написав він у листі.

Особистість Кріса залишилася загадкою, та історія так надихнула Морін, що вона вирішила зробити на руці татуювання зі своїм фіолетовим домом. Малюнок зробила художниця з сусіднього містечка – та сама, що колись випадково сфотографувала дім.

До речі, раніше ми вже розповідали про інше вірусне відео в тіктоці – китайські сонцезахисні маски з величезного листя лотоса.