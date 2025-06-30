Листя лотоса для масок обирають велике – принаймні вдвічі більше за розмір голови, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Тренд на оригінальні маски з лотоса з'явився зовсім нещодавно, але чимало користувачів тіктоку вже готові використовувати їх і самі. В листі, зірваному біля найближчої водойми, роблять три отвори – для очей та рота, і прикріпляють до голови завдяки капелюху з ременями.

Вигляд такі маски мають кумедний, а подекуди й моторошний – та, здається, вони все ж досить ефективні.

У Китаї стають популярними лотосові маски від сонця / Відео з тіктоку

Лікар з південного сходу Китаю на прізвище Інь поділився, що спершу планував купити звичайну маску для захисту від УФ-випромінювання, але потім помітив, що біля його будинку виросло чимало лотосу, тож вирішив використати його.

Усе, крім обличчя, засмагло,

– зазначив він.

Цей метод не тільки натуральний, але й безкоштовний – і тому сподобався багатьом користувачам соцмереж, а відео з новомодними масками швидко стало вірусним.

Втім, далеко не всі оцінили ноу-хау: деякі користувачі зазначили, що маски з листя роблять людей схожими на гігантських комарів, або ж на Піноккіо з носом, що виріс через брехню.

Водночас чимало людей переконані, що така маска не тільки незручна, але й небезпечна – особливо, якщо використовувати її під час кермування автівкою чи мотоциклом: вона може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди.

До речі, раніше ми розповідали про інший курйозний китайський тренд – каву з кишками, яку почали подавати у одному закладі.