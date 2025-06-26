Вартість чашки такого напою – 32 юані (близько 4 доларів). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Що відомо про незвичний напій

Новинка швидко стала вірусною завдяки соцмережам і розголосу в медіа. У кав'ярні пояснили, що ідея виникла з бажання поєднати місцеву кулінарну традицію з сучасною кавовою культурою.

Цікаво! У Сичуані особливо популярна страва – тушковані свинячі кишки в червоному соусі, і власник закладу Чжан Ючі вирішив адаптувати її до меню кав'ярні.

Як готують каву

Для приготування незвичної кави використовують відвар, у якому готували кишки, а також невеликі шматочки варених тельбухів. На одну порцію додають 6 грамів м'ясного бульйону. Напій має 3 рівні інтенсивності смаку: чим вище рівень, тим сильніше відчувається м'ясний відтінок.



У Китаї почали продавати каву з кишками / Фото Baidu

Який напій на смак

За словами власника, лате зі свинячими кишками має солонувато-солодкий присмак, схожий на "солоний сир". Попри екзотичне поєднання, клієнти зацікавилися новинкою – продажі зросли вчетверо, а 80% покупців обирають саме цей напій.

У соцмережах думки розділилися: одні з ентузіазмом обговорюють, як скуштувати цей напій, інші – не приховують скепсису.

Раніше ми писали про те, що науковці провели дослідження, яке показало, що кава без кофеїну може мати схожий ефект на організм, як і звичайна кава з кофеїном.