После завершения третьего сезона реакции зрителей разделились: некоторые плакали, некоторые слились, другие же начали немедленно создавать шутки. 24 Канал собрал самые смешные мемы в подборку.

Интересно Детские игры из предыдущего сезона культовой "Игры в кальмара": вспомним, как в них играть

Многие пользователи тиктока шутили о финале сезона – когда участник "Детектив" остался с маленьким ребенком на руках.

Об "Игре в кальмара" уже создают мемы: смотрите видео

Финал сериала удивил зрителей: смотрите видео

Немало шуток создали и о новых испытаниях, с которыми столкнулись участники последнего сезона "Игры в кальмара": на сложные ситуации накладывают популярные мемы и песни.

Шутки об "Игре в кальмара" становятся вирусными: смотрите видео

Украинцы создают новые мемы о сериале: смотрите видео

И, конечно же, украинцы сразу же начали создавать мемы об "украинской версии" сериала – где места участников занимают политические деятели. Вирусным стало видео с Виктором Януковичем и его печально известным золотым батоном.

Украинская версия "Игры в кальмара": смотрите видео

"Игра в кальмара" захватывает украинский тикток: смотрите видео

О чем сериал "Игра в кальмара"?

"Игра в кальмара" – это чрезвычайно популярный южнокорейский сериал от Netflix, создан Хван Дон Хьоком. Первый сезон вышел еще в 2021 году, и с того момента сериал стал мировым феноменом.

Он рассказывает о смертельных играх, основанные на детских корейских играх, и 456 участников, что из-за финансовых трудностей вынуждены участвовать в них ради призового фонда. Игры в сериале имеют глубокий символизм, ведь правила у них очень простые, а вот последствия – смертельные.

Игрок 456 – это главный герой, Сон Ги Хун, что становится победителем в первом сезоне после окончания смертельных игр. Во втором сезоне он возвращается к "Игре в кальмара", чтобы снова принять участие.

События третьего сезона продолжаются с того же момента, где оборвался второй.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие бы могли быть игры в "Игре в кальмара", если бы ее снимали в Украине – в тиктоке предлагают интересные и необычные варианты.