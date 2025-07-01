После завершения третьего сезона реакции зрителей разделились: некоторые плакали, некоторые слились, другие же начали немедленно создавать шутки. 24 Канал собрал самые смешные мемы в подборку.
Интересно Детские игры из предыдущего сезона культовой "Игры в кальмара": вспомним, как в них играть
Многие пользователи тиктока шутили о финале сезона – когда участник "Детектив" остался с маленьким ребенком на руках.
Об "Игре в кальмара" уже создают мемы: смотрите видео
Финал сериала удивил зрителей: смотрите видео
Немало шуток создали и о новых испытаниях, с которыми столкнулись участники последнего сезона "Игры в кальмара": на сложные ситуации накладывают популярные мемы и песни.
Шутки об "Игре в кальмара" становятся вирусными: смотрите видео
Украинцы создают новые мемы о сериале: смотрите видео
И, конечно же, украинцы сразу же начали создавать мемы об "украинской версии" сериала – где места участников занимают политические деятели. Вирусным стало видео с Виктором Януковичем и его печально известным золотым батоном.
Украинская версия "Игры в кальмара": смотрите видео
"Игра в кальмара" захватывает украинский тикток: смотрите видео
О чем сериал "Игра в кальмара"?
"Игра в кальмара" – это чрезвычайно популярный южнокорейский сериал от Netflix, создан Хван Дон Хьоком. Первый сезон вышел еще в 2021 году, и с того момента сериал стал мировым феноменом.
Он рассказывает о смертельных играх, основанные на детских корейских играх, и 456 участников, что из-за финансовых трудностей вынуждены участвовать в них ради призового фонда. Игры в сериале имеют глубокий символизм, ведь правила у них очень простые, а вот последствия – смертельные.
Игрок 456 – это главный герой, Сон Ги Хун, что становится победителем в первом сезоне после окончания смертельных игр. Во втором сезоне он возвращается к "Игре в кальмара", чтобы снова принять участие.
События третьего сезона продолжаются с того же момента, где оборвался второй.
Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие бы могли быть игры в "Игре в кальмара", если бы ее снимали в Украине – в тиктоке предлагают интересные и необычные варианты.