Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @karmuprograla.

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В какие игры играли бы игроки в Украине

В тиктоке предположили, в какие игры играли бы игроки "Игры в кальмара", если бы действо происходило в Украине. Автор ролика вспомнила легендарные игры нашего детства.

"Казаки-разбойники"

В этой игре участники делятся на две команды: "казаки" и "разбойники". Разбойники убегают, оставляя за собой следы, которые казаки должны найти (рисуют стрелки на земле, оставляют метки и т.д.).

Казаки после короткой паузы начинают преследовать разбойников, следуя за их метками. Цель казаков – поймать всех разбойников, которые могут прятаться или пытаться запутать следы. Цель разбойников – избежать захвата в течение оговоренного времени.

Что было бы, если бы "Игру в кальмара" снимали в Украине: смотрите видео

"Заморозка"

Это активная детская игра, которая развивает ловкость и скорость. По правилам, один из игроков становится "ведущим". Его задача – прикоснуться к другим, чтобы их "заморозить". Игрок, которого коснулся ведущий, останавливается и стоит неподвижно (в "замороженном" состоянии).

Другие игроки могут "разморозить" замороженных, прикоснувшись к ним. Игра продолжается, пока ведущий не заморозит всех, или можно установить ограничение по времени. Эта игра подобна игре "Зеленый свет, красный свет", которое есть в первой части оригинального сериала.



Игра "Заморозка" / Скриншот из видео

"Классики"

Для этой игры на земле рисуют квадраты (классики) с номерами от 1 до 10, обычно в форме вертикальной схемы. Игрок бросает камешек на одну из клеток (начиная с "1").

Игрок прыгает на одной ноге (или двух, в зависимости от схемы) через клетки, избегая той, где лежит камешек. Дойдя до конца, игрок возвращается, поднимает камешек, не нарушая равновесия, и заканчивает ход. Затем ход переходит к следующему игроку.



Игра в "Классики" / Скриншот из видео

"Резиночки"

Еще одна активная игра, которая требует ловкости и координации. Два игрока натягивают длинную резинку вокруг своих ног, стоя на определенном расстоянии. Третий игрок выполняет прыжки и различные фигуры, наступая на резинку по заданным правилам.



Игра в "Резиночки" / Скриншот из видео

Это видео стало вирусным в сети, поэтому авторы выпустили вторую часть, вспомнив такие игры, как:

"Пианино" – ведущий задает определенный темп и ритм, который должны повторить игроки;

– ведущий задает определенный темп и ритм, который должны повторить игроки; "Пол – это лава" – воображаемый пол "превращается" в скамью, и касаться ее нельзя;

В игры играли бы игроки "Игры в кальмара" в Украине: смотрите видео

"Прятки" – один игрок ("искатель") закрывает глаза и считает до определенного числа. Другие игроки прячутся в заранее определенной зоне;

– один игрок ("искатель") закрывает глаза и считает до определенного числа. Другие игроки прячутся в заранее определенной зоне; "Баба Куця" – ведущий ("баба Куця") ловит остальных игроков, при этом прыгая на одной ноге. Пойманный становится следующей "бабой Куцей";

– ведущий ("баба Куця") ловит остальных игроков, при этом прыгая на одной ноге. Пойманный становится следующей "бабой Куцей"; "Крестики-нолики" – играют на сетке 3×3 клетки. Один игрок ставит "крестики" (X), другой – "нолики" (O). Задача – построить ряд из трех своих знаков (по вертикали, горизонтали или диагонали).

В чем смысл сериала "Игра в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" поражает своим глубоким символизмом, ведь демонстрирует, как экономическое неравенство и долги толкают людей к отчаянным решениям.

Участники игры находятся на грани финансового краха, и игра становится их последним шансом на спасение. Автор игры предлагает огромные средства тому игроку, что дойдет до финала. Для этого игрокам предлагают сыграть в обычные южно-корейские игры.

Использование детских игр в сериале является символическим: правила просты, но последствия – смертельные.