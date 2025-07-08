Этот инцидент произошел 7 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает 24 Канал.

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Что известно о курьезном инциденте

По данным службы, вызов поступил в 11-ю государственную пожарно-спасательную часть вечером. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили, что мужчина оказался в ловушке в собственной ванной комнате и не мог самостоятельно выбраться.

С помощью специального инструмента и подручных средств спасатели осторожно освободили пострадавшего. После этого его передали медикам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу. Деталей о его состоянии пока нет.



Львовянина, который застрял в ванной комнате, доставали спасатели / Фото ГСЧС

Причины инцидента не уточняются, однако этот случай уже активно обсуждается в соцсетях. Пользователи шутят об "экстремальном принятии душа". Также люди благодарят спасателей за оперативность и профессионализм. Они в очередной раз доказали, что могут спасти любого и помочь в любой ситуации.

Ранее мы писали, что в американском штате Массачусетсе мужчина, пытаясь скрыться с места преступления, застрял в дымоходе. Его оперативно задержали правоохранители.