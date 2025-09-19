Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.
Как Китай может повлиять на войну в Украине?
Дональд Трамп заявил, что если бы в отношении Китая ввели санкции или пошлины, то война, вероятно, могла бы закончиться, поскольку Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет и другие рычаги влияния на Россию.
Президент США отметил, что планирует переговоры с Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября, по TikTok и торговле. По его словам, стороны близки к соглашениям по этим вопросам.
В интервью Трамп также отметил, что отношения с Китаем у него очень хорошие.
Но если Европа сделала бы что-то в отношении Китая, то, я думаю, Китай, возможно, заставил бы Россию закончить войну,
– добавил политик.
Он отметил, что также "сделал бы что-то подобное".
Но опять же, нельзя допустить, чтобы Европа покупала нефть у России, а от меня требуют возмущаться за то, что Китай покупает нефть у России,
– подытожил Дональд Трамп.
Трамп сделал ряд заявлений о войне: последние новости
По словам Трампа, он надеялся, что самой легкой для урегулирования будет именно война России против Украины. Однако этого не произошло, поэтому американский президент якобы очень разочарован Владимиром Путиным.
Трамп также заявил, что Вашингтон продает НАТО "много оружия" для Украины, чтобы обеспечить Киев всем необходимым. По его словам, США уже потратили 250 миллиардов долларов на эту войну.
Во время пресс-конференции в Великобритании Трамп высказался во время пресс-конференции в Великобритании о перспективах большой войны. Он считает, война в Украине могла привести к Третьей мировой, но сейчас такой угрозы якобы уже нет.