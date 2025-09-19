Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

Як Китай може вплинути на війну в Україні?

Дональд Трамп заявив, що якби щодо Китаю запровадили санкції чи мита, то війна, ймовірно, могла б закінчитися, оскільки Китай є найбільшим покупцем російської нафти й має й інші важелі впливу на Росію.

Президент США зазначив, що планує переговори з Сі Цзіньпіном у п'ятницю, 19 вересня, щодо TikTok і торгівлі. За його словами, сторони близькі до угод із цих питань.

В інтерв'ю Трамп також наголосив, що відносини з Китаєм у нього дуже добрі.

Але якщо Європа зробила б щось щодо Китаю, то, я думаю, Китай, можливо, змусив би Росію закінчити війну,
– додав політик.

Він зазначив, що також "зробив би щось подібне".

Але знову ж таки, не можна допустити, щоб Європа купувала нафту в Росії, а від мене вимагають обурюватися за те, що Китай купує нафту в Росії,
– підсумував Дональд Трамп.

Трамп зробив низку заяв про війну: останні новини

  • За словами Трампа, він сподівався, що найлегшою для врегулювання буде саме війна Росії проти України. Однак цього не сталося, тож американський президент нібито дуже розчарований Володимиром Путіним.

  • Трамп також заявив, що Вашингтон продає НАТО "багато зброї" для України, щоб забезпечити Київ усім необхідним. За його словами, США вже витратили 250 мільярдів доларів на цю війну.

  • Під час пресконференції у Великій Британії Трамп висловився про перспективи великої війни. Він вважає, війна в Україні могла призвести до Третьої світової, але зараз такої загрози нібито вже немає.