Відповідну заяву президент Трамп зробив 18 вересня під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає 24 Канал.
До теми Україна вже отримала частину військового озброєння за програмою PURL
Як Трамп коментує постачання зброї до України?
За словами американського лідера, військові США сподіваються на активну співпрацю з арміями НАТО відповідно до збільшення видатків на збройну підтримку України.
Дональд Трамп стверджує, що раніше Північноатлантичний союз віддавав 2% ВВП на фінансування військової допомоги, зараз цей показник зріс до 5%.
Він зазначив, що саме НАТО буде в повному обсязі сплачувати витрати, що стосуються збройної підтримки України за домовленостями зі США.
За словами Трампа, США вже витратили 250 мільярдів доларів на цю війну. Він додав, що це дуже сумно, адже ситуація вийшла з-під контролю. Однак попри всі труднощі глава Білого дому висловив впевненість у спроможності колективних сил англомовних країн врегулювати війну та досягти миру.
Сполучене Королівство та Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч заради демократичних цінностей. І я впевнений, що ми будемо продовжувати це робити,
– підсумував Дональд Трамп.
До того ж американський президент подякував очільнику НАТО Марку Рютте за докладені зусилля у сприянні фінансування та надання озброєння Україні.
Що відомо про військову підтримку України країнами Заходу?
- У четвер, 18 вересня, стало відомо, що Україна отримала першу партію зброї за програмою PURL, яка забезпечує швидке постачання американської зброї. Очікуються нові пакети допомоги, зокрема ракети для HIMARS.
- Раніше Трамп заявляв, що перемога у війні неможлива без далекобійних ударів по території ворога.
- Журналіст Ігор Яковенко вважає, що Трамп, ймовірно, не заперечуватиме проти ударів американською зброєю по Росії. На його думку, нині Україна не має обмежень щодо дальності чи цілей для ударів по російській території.
- Водночас Дональд Трамп під час спілкування з журналістками уникнув відповіді щодо постачання систем Patriot. Він висловив симпатію до українців і зазначив, що конфлікт між Зеленським і Путіним ускладнює мирний процес.