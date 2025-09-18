Відповідну заяву президент Трамп зробив 18 вересня під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає 24 Канал.

Як Трамп коментує постачання зброї до України?

За словами американського лідера, військові США сподіваються на активну співпрацю з арміями НАТО відповідно до збільшення видатків на збройну підтримку України.

Дональд Трамп стверджує, що раніше Північноатлантичний союз віддавав 2% ВВП на фінансування військової допомоги, зараз цей показник зріс до 5%.

Він зазначив, що саме НАТО буде в повному обсязі сплачувати витрати, що стосуються збройної підтримки України за домовленостями зі США.

За словами Трампа, США вже витратили 250 мільярдів доларів на цю війну. Він додав, що це дуже сумно, адже ситуація вийшла з-під контролю. Однак попри всі труднощі глава Білого дому висловив впевненість у спроможності колективних сил англомовних країн врегулювати війну та досягти миру.

Сполучене Королівство та Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч заради демократичних цінностей. І я впевнений, що ми будемо продовжувати це робити,

– підсумував Дональд Трамп.

До того ж американський президент подякував очільнику НАТО Марку Рютте за докладені зусилля у сприянні фінансування та надання озброєння Україні.

Що відомо про військову підтримку України країнами Заходу?