Соответствующее заявление президент Трамп сделал 18 сентября во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает 24 Канал.

Как Трамп комментирует поставки оружия в Украину?

По словам американского лидера, военные США надеются на активное сотрудничество с армиями НАТО в соответствии с увеличением расходов на вооруженную поддержку Украины.

Дональд Трамп утверждает, что ранее Североатлантический союз отдавал 2% ВВП на финансирование военной помощи, сейчас этот показатель вырос до 5%.

Он отметил, что именно НАТО будет в полном объеме оплачивать расходы, касающиеся вооруженной поддержки Украины по договоренностям с США.

По словам Трампа, США уже потратили 250 миллиардов долларов на эту войну. Он добавил, что это очень печально, ведь ситуация вышла из-под контроля. Однако несмотря на все трудности глава Белого дома выразил уверенность в способности коллективных сил англоязычных стран урегулировать войну и достичь мира.

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты стоят бок о бок ради демократических ценностей. И я уверен, что мы будем продолжать это делать,

– подытожил Дональд Трамп.

К тому же американский президент поблагодарил главу НАТО Марка Рютте за приложенные усилия в содействии финансирования и предоставления вооружения Украине.

Что известно о военной поддержке Украины странами Запада?