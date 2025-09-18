Соответствующее заявление президент Трамп сделал 18 сентября во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает 24 Канал.
К теме Украина уже получила часть военного вооружения по программе PURL
Как Трамп комментирует поставки оружия в Украину?
По словам американского лидера, военные США надеются на активное сотрудничество с армиями НАТО в соответствии с увеличением расходов на вооруженную поддержку Украины.
Дональд Трамп утверждает, что ранее Североатлантический союз отдавал 2% ВВП на финансирование военной помощи, сейчас этот показатель вырос до 5%.
Он отметил, что именно НАТО будет в полном объеме оплачивать расходы, касающиеся вооруженной поддержки Украины по договоренностям с США.
По словам Трампа, США уже потратили 250 миллиардов долларов на эту войну. Он добавил, что это очень печально, ведь ситуация вышла из-под контроля. Однако несмотря на все трудности глава Белого дома выразил уверенность в способности коллективных сил англоязычных стран урегулировать войну и достичь мира.
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты стоят бок о бок ради демократических ценностей. И я уверен, что мы будем продолжать это делать,
– подытожил Дональд Трамп.
К тому же американский президент поблагодарил главу НАТО Марка Рютте за приложенные усилия в содействии финансирования и предоставления вооружения Украине.
Что известно о военной поддержке Украины странами Запада?
- В четверг, 18 сентября, стало известно, что Украина получила первую партию оружия по программе PURL, которая обеспечивает быструю поставку американского оружия. Ожидаются новые пакеты помощи, в частности ракеты для HIMARS.
- Ранее Трамп заявлял, что победа в войне невозможна без дальнобойных ударов по территории врага.
- Журналист Игорь Яковенко считает, что Трамп, вероятно, не будет возражать против ударов американским оружием по России. По его мнению, сейчас Украина не имеет ограничений по дальности или целей для ударов по российской территории.
- В то же время Дональд Трамп во время общения с журналистками избежал ответа о поставках систем Patriot. Он выразил симпатию к украинцам и отметил, что конфликт между Зеленским и Путиным усложняет мирный процесс.