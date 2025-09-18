Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа и Кира Стармера в четверг, 18 сентября.

Что Трамп сказал о войне в Украине?

Дональд Трамп во время визита в Великобританию встретился с премьер-министром Киром Стармером. Президент США сделал ряд заявлений относительно войны в Украине.

Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к Третьей мировой войне, какой позор,

– сказал Трамп.

Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что "все будет сделано правильно" и война между Россией и Украиной завершится.

В то же время Трамп признал, что глава Кремля Владимир Путин его подвел.

Он убивает много людей, а теряет больше, чем убивает. Честно говоря, российских солдат погибает больше, чем украинских,

– добавил президент США.

