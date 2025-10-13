Почему Нидерланды забрали контроль над компанией?

Министерство экономики Нидерландов воспользовалось Законом о доступности товаров, чтобы перебрать контроль над компанией. В ведомстве отметили, что это поможет предотвратить дефицит чипов Nexperia в чрезвычайных ситуациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Закон использовали из-за угрозы непрерывности и защиты на голландской и европейской земле ключевых технологических знаний и возможностей,

– отметили в министерстве.

Он позволяет министру экономики Нидерландов при необходимости блокировать или вообще отменять решения, которые принял совет директоров предприятия.

Правительство страны в своем распоряжении ограничило возможности руководства Nexperia. Ему запрещается вносить изменения:

в активы компании;

бизнес-операций;

интеллектуальной собственности;

и персонала.

Ограничения будут действовать в течение одного года.

Как на указ отреагировали в Nexperia?

После публикации правительственного распоряжения трое руководителей Nexperia подали срочный судебный иск, обвиняя правительство во вмешательстве в дела компании.

Однако суд принял решение приостановить полномочия исполнительного директора производителя чипов Чжана Сюечжена, который является гражданином Китая.

А через неделю суд постановил назначить независимого директора, не имеющего китайского гражданства. Он будет представителем Nexperia и будет иметь решающий голос.

Также все акции китайской компании суд приказал передать в управление лица, которую он назначил.

Важно! Заметим, что в прошлый четверг, 9 октября, Китай объявил глобальные ограничения на экспорт редкоземельных материалов и магнитов, пишет The Washington Post. Этот шаг еще больше обострил напряженность между Пекином и Западом по доступу к критически важным элементам и высококачественным технологиям.

