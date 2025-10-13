Почему Нидерланды забрали контроль над компанией?
Министерство экономики Нидерландов воспользовалось Законом о доступности товаров, чтобы перебрать контроль над компанией. В ведомстве отметили, что это поможет предотвратить дефицит чипов Nexperia в чрезвычайных ситуациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.
Закон использовали из-за угрозы непрерывности и защиты на голландской и европейской земле ключевых технологических знаний и возможностей,
– отметили в министерстве.
Он позволяет министру экономики Нидерландов при необходимости блокировать или вообще отменять решения, которые принял совет директоров предприятия.
Правительство страны в своем распоряжении ограничило возможности руководства Nexperia. Ему запрещается вносить изменения:
- в активы компании;
- бизнес-операций;
- интеллектуальной собственности;
- и персонала.
Ограничения будут действовать в течение одного года.
Как на указ отреагировали в Nexperia?
После публикации правительственного распоряжения трое руководителей Nexperia подали срочный судебный иск, обвиняя правительство во вмешательстве в дела компании.
- Однако суд принял решение приостановить полномочия исполнительного директора производителя чипов Чжана Сюечжена, который является гражданином Китая.
- А через неделю суд постановил назначить независимого директора, не имеющего китайского гражданства. Он будет представителем Nexperia и будет иметь решающий голос.
Также все акции китайской компании суд приказал передать в управление лица, которую он назначил.
Важно! Заметим, что в прошлый четверг, 9 октября, Китай объявил глобальные ограничения на экспорт редкоземельных материалов и магнитов, пишет The Washington Post. Этот шаг еще больше обострил напряженность между Пекином и Западом по доступу к критически важным элементам и высококачественным технологиям.
Технологическое противостояние Запада и Китая: что известно?
США уже длительное время усиливают контроль, чтобы ограничить доступ Китая к передовым технологиям и оборудования для изготовления микросхем. Вашингтон стремится закрыть любые лазейки, которые могли бы дать принципиальному сопернику возможность получить современные технологии.
Ранее ограничения против производителя Nexperia и его материнской компании Wingtech ввели и США, и Великобритания. В прошлом году американские власти обвинили Wingtech в содействии Китаю в приобретении чувствительных технологий для производства микросхем.
Евросоюз, в свою очередь, пытается заставить китайские компании передавать технологии европейским предприятиям в обмен на финансовую поддержку и субсидии.