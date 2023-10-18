Штаты хотят притормозить Китай, чтобы он не мог развивать свое присутствие в кибер и IT-сфере. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"То есть затормозить Китай, чтобы он не мог с помощью западных технологий развивать свое присутствие в кибер и IT-сфере, чтобы как-то сдерживать его. Думаю, что это первый показатель, что США готовы очень ограничивать Китай и не давать ему разворачиваться в интеллектуальной сфере" , – сказал он.

Обратите внимание! Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. В частности, следует расширить Вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие. Доклад комиссии появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов; обострение недоразумений с Россией, связанных с ее полномасштабным вторжением на территорию Украины.

Китай хорошо копирует

Иван Ступак отметил, что китайцы – специалисты по копированию. К примеру, они берут изделие Запада, которое стоит тысячу долларов, смотрят, что можно заменить. Большая часть стоимости – это интеллектуальные права, которых у Китая нет. Поэтому можно сделать вещь, например, не за тысячу долларов, а 250. Китай очень зависим от западных технологий.

Американцы очень боятся передать украинцам танки Abrams в лучшей комплектации, потому что предполагают, что они могут попасть в руки россиян, не знающих, как работать с технологиями. Оккупанты могут передать их китайцам, которые сделают новый танк из китайских деталей, но в 10 раз дешевле,

– предположил он.

США усилят ограничения: детали