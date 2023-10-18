Штати хочуть загальмувати Китай, щоб він не міг розвивати свою присутність у кібер та IT-сфері. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Тобто загальмувати Китай, щоб він не міг за допомогою західних технологій розвивати свою присутність у кібер та IT-сфері, щоб якось його стримувати. Думаю, що це перший показник, що США готові дуже обмежувати Китай та не давати йому розгортатися в інтелектуальній сфері", – сказав він.

Зверніть увагу! Комісія Конгресу рекомендує США готуватися до одночасної війни з Китаєм і Росією. Зокрема, потрібно розширити Збройні сили та модернізувати ядерну зброю. Доповідь комісії з'явилася на тлі напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші питання; загострення непорозумінь із Росією, пов'язаних із її повномасштабним вторгненням на територію України.

Китай гарно копіює

Іван Ступак зазначив, що китайці – спеціалісти у копіюванні. Наприклад, вони беруть виріб Заходу, який коштує тисячу доларів, дивляться, що можна замінити. Велика частина вартості – це інтелектуальні права, яких у Китаю нема. Тому можна зробити річ, до прикладу, не за тисячу доларів, а 250. Китай дуже залежний від західних технологій.

Американці дуже бояться передати українцям танки Abrams у найкращій комплектації, бо передбачають, що вони можуть потрапити до рук росіян, які не знають, як працювати з технологіями. Окупанти можуть передати їх китайцям, які зроблять новий танк з китайських деталей, але у 10 разів дешевший,

– припустив він.

США посилять обмеження: деталі