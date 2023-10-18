Штати хочуть загальмувати Китай, щоб він не міг розвивати свою присутність у кібер та IT-сфері. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Читайте також Тисячі дешевих Android ґаджетів виявилися заражені китайським вірусом
"Тобто загальмувати Китай, щоб він не міг за допомогою західних технологій розвивати свою присутність у кібер та IT-сфері, щоб якось його стримувати. Думаю, що це перший показник, що США готові дуже обмежувати Китай та не давати йому розгортатися в інтелектуальній сфері", – сказав він.
Китай гарно копіює
Іван Ступак зазначив, що китайці – спеціалісти у копіюванні. Наприклад, вони беруть виріб Заходу, який коштує тисячу доларів, дивляться, що можна замінити. Велика частина вартості – це інтелектуальні права, яких у Китаю нема. Тому можна зробити річ, до прикладу, не за тисячу доларів, а 250. Китай дуже залежний від західних технологій.
Американці дуже бояться передати українцям танки Abrams у найкращій комплектації, бо передбачають, що вони можуть потрапити до рук росіян, які не знають, як працювати з технологіями. Окупанти можуть передати їх китайцям, які зроблять новий танк з китайських деталей, але у 10 разів дешевший,
– припустив він.
США посилять обмеження: деталі
- Як написало видання Bloomberg, США планують посилити заходи, аби обмежити доступ Китаю до напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем. Штати намагаються закрити лазівки, які могли б допомогти геополітичному конкуренту отримати передові технології.
- Нові правила посилять контроль над продажем графічних чіпів для додатків штучного інтелекту та передового обладнання для виробництва чіпів китайським компаніям.
- США запровадять додаткові перевірки китайських фірм, які намагаються уникнути експортних обмежень, направляючи поставки через інші країни. Крім того, додадуть китайські фірми з розробки мікросхем до списку обмежень на торгівлю, вимагаючи від закордонних виробників отримати ліцензію США на виконання замовлень від цих компаній.
- Зазначається, що нові обмеження будуть опубліковані на початку цього тижня.