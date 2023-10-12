Власне, США повинні бути готовими до того, що водночас буде війна і з Росією, і з Китаєм. Для цього, кажуть у двопартійній комісії зі стратегічної політики, призначеній Конгресом США, потрібно розширити Збройні сили й модернізувати ядерну зброю.

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Напруга між Китаєм і Тайванем росте

Доповідь комісії з'явилася на фоні:

напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші питання;

загострення непорозумінь із Росією, пов'язаних із її повномасштабним вторгненням на територію України.

Високопоставленого чиновника спитали, чи свідчать брифінги розвідки про співпрацю Китаю та Росії у галузі ядерного озброєння. На це питання він відповідати відмовився.

Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн,

– підкреслив чиновник.

Буде потрібною значна кількість ресурсів

Журналісти Reuters зазначають, що отримані результати можуть перевернути стратегію національної безпеки США, якої дотримуються нині. Вона закликає до перемоги в одному конфлікті, а також стримуванні іншого.

Вони зазначають, що потрібно буде збільшувати витрати на оборону. І це необхідно буде робити на тлі невизначеної підтримки Конгресу.

Ми усвідомлюємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна робити ці інвестиції,

– заявили колишня помічниця міністра оборони з глобальних і стратегічних питань Меделін Кридон.

Кількість конфліктів зростатиме