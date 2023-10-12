Власне, США повинні бути готовими до того, що водночас буде війна і з Росією, і з Китаєм. Для цього, кажуть у двопартійній комісії зі стратегічної політики, призначеній Конгресом США, потрібно розширити Збройні сили й модернізувати ядерну зброю.
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Напруга між Китаєм і Тайванем росте
Доповідь комісії з'явилася на фоні:
- напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші питання;
- загострення непорозумінь із Росією, пов'язаних із її повномасштабним вторгненням на територію України.
Високопоставленого чиновника спитали, чи свідчать брифінги розвідки про співпрацю Китаю та Росії у галузі ядерного озброєння. На це питання він відповідати відмовився.
Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн,
– підкреслив чиновник.
Буде потрібною значна кількість ресурсів
Журналісти Reuters зазначають, що отримані результати можуть перевернути стратегію національної безпеки США, якої дотримуються нині. Вона закликає до перемоги в одному конфлікті, а також стримуванні іншого.
Вони зазначають, що потрібно буде збільшувати витрати на оборону. І це необхідно буде робити на тлі невизначеної підтримки Конгресу.
Ми усвідомлюємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна робити ці інвестиції,
– заявили колишня помічниця міністра оборони з глобальних і стратегічних питань Меделін Кридон.
Кількість конфліктів зростатиме
- На цьому в ефірі 24 Каналу наголосив політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що існує дуже багато потенційних зон для початку конфліктів на різних континентах.
- За його словами, наразі відкритим залишається питання Тайваню. І хоч Китай заявляє, що найближчим часом не збирається вирішувати це питання військовим шляхом, усе може змінитися.
- Не варто забувати, що Північна Корея у будь-який момент може наважитися на божевільний крок. Частину регіону, що її оточує, може перетворити якщо не на радіоактивний попіл, то на пустелю, де вкрай складно буде вижити.
- Також одна з потенційних зон, де може загостритися конфлікт, є в Європі. Адже остаточно не вирішене питання між Сербією та Косово.