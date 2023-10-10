Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що існує дуже багато потенційних зон для початку конфліктів на різних континентах.

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"Вісь зла" ще не вибудована

Наразі є відкритим питання Тайваню. Китай стосовно нього заявляє, що не збирається вирішувати це питання найближчим часом військовим шляхом. Однак це не означає, що Пекін не може наважитись на інші дії.

Також Північна Корея у будь-який час може вдатися до відвертої авантюри та перетворити частину регіону, що її оточує, якщо не на радіоактивний попіл, то принаймні на пустелю, де складно буде вижити.

Одна з потенційних зон можливого загострення конфлікту є в Європі. Адже питання між Сербією та Косово наразі не вирішено остаточно.

Не можна говорити, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, зауважив Рейтерович, оскільки поки що не сформовані у світі остаточно блоки, які можуть протистояти один одному. Є демократичний блок, який зосереджений насамперед довкола НАТО, та плюс країни-партнери поза Альянсу, до яких належить й Україна.

"Проте ще не до кінця вибудована "вісь зла", яка складається з Ірану, Північної Кореї, Росії. При цьому Китай до не неї не доєднується та намагається грати свою гру. Пекіну потрібна своя "вісь", в якій буде домінувати тільки він", – зазначив політолог.

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Путін відкрив "скриньку Пандори"

"Кількість конфліктів з часом буде тільки зростати. Світ входить в період жорсткої "турбулентності", і одним з механізмів розв'язання цієї проблеми будуть війни", – зазначив Ігор Рейтерович.

Владімір Путін, коли напав на Україну, на думку політолога, продемонстрував, з одного боку, що в сучасному світі ядерна держава може напасти на країну, яка не володіє ядерною зброєю. А з іншого – що війни величезного масштабу можна вести наразі конвенційними методами. Можна тільки сподіватись, що Путін не вдасться до погроз, які озвучують росіяни щодо використання ядерної зброї.

Проте це відкриває "скриньку Пандори" для ядерних країн, які не збираються використовувати саме ядерну зброю, але при цьому мають потужні армії. І тепер вони їх можуть використовувати для вирішення своїх проблем, які накопичились за попередні десятиліття.

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