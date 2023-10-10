Мешканцям низки міст на півночі Ізраїлю наказали перебувати в укриттях. ЦАХАЛ розслідує проникнення в повітряний простір Ізраїлю на Голанських висотах.
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У Ізраїлі загроза нового проникнення
Збройні Сили Ізраїлю повідомили, що отримали сповіщення про вторгнення поблизу Голанських висот і Верхньої Галілеї
Військовослужбовці ЦАХАЛу керують літаками ЦАХАЛу та проводять пошуки в цьому районі,
– мовиться в повідомленні.
Деталей не розкривають.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: головне
- Бойовики організації ХАМАС 7 жовтня здійснили напад на Ізраїль. Вони масовано обстріляли територію держави. Водночас розвідка Ізраїлю не помітила підготовки вторгнення. Ізраїль виявився неготовим, тому терористи швидко пройшли через кордон, де не було посилених заходів безпеки.
- Ізраїль завдає ударів у відповідь. Прем'єр-міністр анонсував нові удари по Сектору Гази. Час від часу там повідомляють про ураження цілей. Зокрема, зранку 10 жовтня стало відомо, що ЦАХАЛ відпрацював по понад 200 цілях.
- Крім цього, для Ізраїлю існує загроза також з боку Лівану, де діє терористична організація Хезболла, яка теж вважає його своїм ворогом.